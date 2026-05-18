Giaciglio di fortuna nell' androne del Palazzo delle Poste per superare la notte
Un giovane straniero ha deciso di trascorrere la notte nell’androne di un edificio pubblico situato in via Mazzini, vicino al Palazzo delle Poste. La sua presenza si è verificata in un’area aperta e visibile, senza alcuna sistemazione temporanea o autorizzata. La situazione è stata notata da passanti e cittadini che hanno segnalato la presenza al personale delle forze dell’ordine. Al momento, non sono state rese note ulteriori motivazioni o interventi specifici in merito.
Un giovane ragazzo straniero ha scelto l’androne del palazzo delle Poste, sul lato di via Mazzini, come sua dimora notturna.Senza una coperta o un cappotto, sdraiato e avvolto nei cartoni, dorme la notte davanti al portone d’ingresso, oltre la cancellata che chiude l’ingresso allo stabile che, ai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
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