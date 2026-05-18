Giaciglio di fortuna nell' androne del Palazzo delle Poste per superare la notte

Da perugiatoday.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane straniero ha deciso di trascorrere la notte nell’androne di un edificio pubblico situato in via Mazzini, vicino al Palazzo delle Poste. La sua presenza si è verificata in un’area aperta e visibile, senza alcuna sistemazione temporanea o autorizzata. La situazione è stata notata da passanti e cittadini che hanno segnalato la presenza al personale delle forze dell’ordine. Al momento, non sono state rese note ulteriori motivazioni o interventi specifici in merito.

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Un giovane ragazzo straniero ha scelto l’androne del palazzo delle Poste, sul lato di via Mazzini, come sua dimora notturna.Senza una coperta o un cappotto, sdraiato e avvolto nei cartoni, dorme la notte davanti al portone d’ingresso, oltre la cancellata che chiude l’ingresso allo stabile che, ai. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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