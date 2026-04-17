Una giovane donna di 27 anni ha chiesto aiuto sui social dopo aver subito il furto della sua carrozzina nell’androne del palazzo. La donna ha descritto l’episodio come un vero e proprio lutto, sottolineando la difficoltà di muoversi senza il suo ausilio. L’episodio si è verificato questa mattina a Milano, e finora non ci sono ancora novità sul ritrovamento della carrozzina.

Milano, 17 aprile 2026 – “Questa mattina mi è stata rubata la carrozzina, aiutatemi a ritrovarla. Per me è come un lutto, è come se mi avessero tagliato le gambe”. È l’appello accorato, e allo stesso tempo dignitoso di Valeria, 27 anni, giovane professoressa di Filosofia originaria della Puglia, che si è trasferita da alcuni mesi a Milano per lavoro. E che ieri, 16 aprile, ha fatto l’ amara scoperta di non trovarla più nell’androne del palazzo dove abita quando è scesa in portineria come ogni mattina per andare al lavoro. https:www.ilgiorno.itvideola-denuncia-di-valeria-mi-hanno-rubato-la-carrozzina-aiutatemi-iowxsbvm "Perché me l’avete rubata?” .🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’appello di Valeria, 27 anni: “Mi hanno rubato la carrozzina nell’androne del palazzo, e ora come faccio? Aiutatemi a ritrovarla”

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