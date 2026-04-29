C' è un uomo in forte agitazione nell' androne del palazzo Poliziotti aggrediti a Porta Nolana

Nella notte, un uomo di 45 anni è stato arrestato nell’androne di un palazzo dopo aver danneggiato proprietà pubbliche e aver opposto resistenza agli agenti di polizia intervenuti. Durante l’intervento, alcuni poliziotti sono stati aggrediti e hanno riportato lesioni. L’uomo si trovava in uno stato di forte agitazione e si è mostrato ostile nei confronti delle forze dell’ordine.