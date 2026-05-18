A Ghedi, si indaga sulla scomparsa di Luigi Merigo, che è stato trovato senza cellulare e documenti. La polizia sta cercando di capire come abbia fatto a camminare senza questi oggetti. Sono ancora sconosciuti i contenuti del messaggio insolito inviato alla sua ex convivente, che potrebbe essere collegato alla sua sparizione. Le autorità stanno raccogliendo dettagli per chiarire la dinamica di quanto accaduto. Per ora, non ci sono informazioni ufficiali sulla sua posizione o sulle circostanze.

? Domande chiave Come ha fatto a camminare senza documenti e cellulare?. Cosa nascondeva il messaggio insolito inviato alla sua ex convivente?. Perché i familiari ipotizzano un viaggio verso la Puglia?. Quali dettagli del suo ultimo saluto alla madre aiutano le ricerche?.? In Breve L'uomo ha salutato la madre novantenne prima di allontanarsi da casa.. Documenti, portafoglio e cellulare sono rimasti in abitazione a Ghedi.. I familiari hanno contattato la trasmissione televisiva Chi l'ha? per aiuto.. I parenti ipotizzano un possibile viaggio verso la Puglia per trovare conoscenti.. Ghedi, lunedì 11 maggio 2026: Luigi Merigo, 64 anni, è scomparso da una settimana dopo essersi allontanato da casa in un momento di profonda difficoltà personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ghedi, mistero per Luigi Merigo: sparito senza cellulare e documenti

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