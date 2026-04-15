Dopo dieci giorni di ricerche, il cellulare di Matteo, scomparso da Ribolla, è stato ritrovato. La sparizione del giovane ha generato preoccupazione tra i residenti, con la comunità in attesa di notizie. Le autorità stanno ora verificando i dettagli relativi al ritrovamento e proseguono le indagini per fare chiarezza sulla scomparsa. Nessun altro dettaglio è stato comunicato al momento.

Un silenzio che si è trasformato in un tormento lungo dieci giorni ha travolto la comunità di Ribolla, dove l’attesa per il ritorno di Matteuz Romanczuk è ormai diventata una costante angosciante. L’ultimo segnale concreto della sua presenza è giunto dalla metropoli lombarda nella serata di lunedì 13 aprile, quando il suo cellulare è stato rinvenuto all’interno della stazione Cairoli della metropolitana di Milano, lasciando però il vuoto assoluto sulla sua posizione reale. Il trentenne, noto a tutti nel grossetano come Matteo, si era allontanato dal nucleo familiare il 5 aprile, non dando più segni di vita dopo un ultimo contatto con la madre avvenuto il 4 aprile.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero Milano: ritrovato il cellulare di Matteo, sparito da 10 giorni

Ragazza di 21 anni scomparsa da 5 giorni a Foggia: il cellulare ritrovato lungo la statale 16Non si hanno notizie da cinque giorni di Elena Rebeca Burcioiu, una ragazza di 21 anni di origine rumena la cui scomparsa è stata denunciata lunedì 2...

Sparito dall’ospedale, ritrovato morto dopo nove giorni: il dramma di Antonino Virzì a ChivassoChi era Antonino Virzì e perché si era allontanato dal pronto soccorso? Il tempo, in questi casi, è un nemico crudele.