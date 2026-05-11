A Terni è scomparso Tonino Galli, lasciando la sua auto in strada senza di lui. La sua vettura è stata trovata in via Santa Filomena, mentre lui non è presente. Restano irrisolti i motivi per cui ha dimenticato le medicine che di solito assume quotidianamente. La polizia sta indagando per capire cosa sia successo e quale possa essere la sua posizione attuale.

? Punti chiave Perché Tonino ha lasciato le sue medicine fondamentali in casa?. Cosa suggerisce il ritrovamento dell'auto in via Santa Filomena?. Dove si sono concentrate le ricerche tra canale e diga?. Come può spiegarsi la sparizione improvvisa dopo la colazione?.? In Breve Scomparsa avvenuta mercoledì 29 aprile dopo la colazione mattutina.. Auto ritrovata in via Santa Filomena senza medicinali abituali dell'uomo.. Ricerca di Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco presso diga di Recentino.. Federica Sciarelli e programma Chi l'ha? diffondono appello sui canali social.. Il sessantaseienne Tonino Galli è scomparso da Terni lo scorso mercoledì 29 aprile, lasciando la moglie Franca in una condizione di totale smarrimento dopo che l’uomo era uscito di casa per fare colazione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mistero a Terni: sparito Tonino Galli, l’auto è in strada senza di lui

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