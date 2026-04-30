Mariah Carey in vendita il suo attico di New York

L’attico di tre piani di una nota cantante di New York è stato messo in vendita. La proprietà include una sala cinema, una sala dedicata al Natale, una palestra e altri spazi. La casa ha una lunga storia e rappresenta una residenza di grande livello. La proprietà si trova nel cuore della città e si distingue per le sue dimensioni e le sue caratteristiche interne.

Tre piani, sala cinema, sala Natale, palestra e tanta storia. Ecco com'è il mega attico di Mariah Carey a Tribeca +++dropcap Per oltre vent’anni è stato il regno di Mariah Carey. Ora il triplex di Tribeca arriva sul mercato. Siamo al 90 Franklin Street, nel cuore di Tribeca: tre piani sospesi sopra Manhattan, oltre 1.100 mq di interni e altri 100 mq di terrazze private affacciate sull’Hudson. La cantante lo acquista nel 1999, unendo più unità per circa 9 milioni di dollari, trasformandolo nel tempo in un manifesto personale.🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Mariah Carey, in vendita il suo attico di New York Mariah Carey, cifra da capogiro per il suo attico a New York Notizie correlate L’attico triplex di Mariah Carey a New York è in vendita (e il prezzo fa girare la testa)Quando non è impegnata in tour mondiali o nello studio di registrazione, Mariah Carey si dedica alla gestione del suo considerevole patrimonio... Olimpiadi, Mariah Carey canta in italiano ma il suo gobbo fa impazzire i social: “Voh-lah-reh, oh-oh”La notte inaugurale dei Giochi di Milano-Cortina 2026 ha regalato un momento destinato a restare negli annali della televisione e del costume. Contenuti e approfondimenti In vendita per 13 milioni la villa di Mariah CareyAffare per pochi. Non sarà certamente un affare alla portata di tutti, ma di sicuro qualche facoltoso fan di Mariah Carey penserà all’acquisto. In vendita c’è finita la sontuosa villa in cui hanno ... 105.net Mariah Carey vende il suo anello di fidanzamento… per 2.7 milioni!Mariah Carey ha voglia di voltare pagina. Una vita sentimentale difficile la sua, relegata al passato da un ‘semplice’ gesto: la messa in vendita di un anello di fidanzamento da 35 carati. Per Mariah ... notiziemusica.it