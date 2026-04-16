L’attico triplex di Mariah Carey a New York è in vendita e il prezzo fa girare la testa

L’attico triplex di una popolare artista a New York è stato messo in vendita, con un prezzo molto elevato. L’artista, quando non lavora in tour o in studio, si occupa di gestire le proprietà di sua proprietà. L’immobile si trova nel centro della città e si distingue per le sue dimensioni e caratteristiche di lusso. La vendita ha attirato l’attenzione di media e appassionati di immobili di alto livello.

Quando non è impegnata in tour mondiali o nello studio di registrazione, Mariah Carey si dedica alla gestione del suo considerevole patrimonio immobiliare. La Regina del Natale, celebre per la sua hit All I Want for Christmas Is You che ogni anno genera milioni di dollari, ha deciso di mettere sul mercato uno dei suoi immobili più preziosi: lo spettacolare attico di Tribeca a New York. Secondo alcuni rumors, le spese personali della cantante si aggirerebbero attorno a un milione di dollari al mese, una cifra che ha spinto l’artista a rivedere il suo portafoglio immobiliare. Non è la prima volta, però, che Mariah Carey decide di vendere: nel...🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - L’attico triplex di Mariah Carey a New York è in vendita (e il prezzo fa girare la testa) Notizie correlate Olimpiadi: Mariah Carey e il “Volare” fonetico, un imprevisto social che fa ironia e polemica.Un curioso retroscena ha catturato l’attenzione del pubblico e dei social media durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di... Mariah Carey fa “volare” San Siro: il video “rubato” durante le prove per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-CortinaMariah Carey fa “volare” San Siro durante le prove per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.