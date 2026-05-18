GF VIP Antonella Elia commenta il rapporto tra Renato e Lucia | È innamoramento

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello VIP, Antonella Elia ha commentato il rapporto tra Renato e Lucia, affermando che si tratta di un innamoramento. La sintesi dell’Odio e T’amo Catulliano, realizzata dagli autori Ilardo e Biancardi, ha portato a interrogare i concorrenti sulla natura del legame tra i due. La dinamica tra Renato e Lucia continua a suscitare interesse tra i partecipanti, con alcuni che mettono in discussione i sentimenti e altri che osservano da vicino gli sviluppi.

Renato e Lucia sempre più vicini? Nella sintesi dell’Odio e T’amo Catulliano, Ilardo e Biancardi fanno interrogare la Casa del GF VIP. Se Adriana Volpe, Raul Dumitras e Alessandra Mussolini definiscono le ultime esternazioni della coppia nella casa “fake”, di diverso parere è Antonella Elia. La showgirl raccoglie le confidenze di Renato nella stanza. Biancardi ammette di non capire cosa prova per Lucia, soprattutto dopo averla conosciuta in tutte le sfaccettature. Antonella allora dá il suo parere: “Ti stai innamorando. Non sarà l’innamorato che porta al matrimonio, ma è innamoramento”. Renato glissa su questa parola ed aggiunge: “Non è innamoramento ma è qualcosa di forte che non so gestire benissimo e non provo da tempo”. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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