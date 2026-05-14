Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, si è verificato un acceso confronto tra Antonella Elia e Renato, con quest’ultimo accusato di aver agito solo per ottenere la vittoria. La discussione ha coinvolto anche un’altra concorrente, Lucia, e si è protratta per alcuni minuti. Durante il confronto, è intervenuto anche un altro concorrente, che ha cercato di mediare tra le parti. La situazione si è surriscaldata man mano che il reality si avvicina alla conclusione.

Il Grande Fratello Vip è ormai giunto alle battute finali e lo scontro fra i concorrenti del reality è sempre più acceso. L’ultima lite è quella fra Antonella Elia e Renato Biancardi. La showgirl infatti ha accusato il cantante di essersi avvicinato a Lucia solamente per vincere. Una discussione che ha coinvolto anche Raimondo Todaro. Lucia e Renato di nuovo vicini, l’attacco di Antonella Elia. Il riavvicinamento fra Lucia Ilardo e Renato Biancardi ha riacceso le discussioni, in tanti infatti sono convinti che il cantante si sia riavvicinato all’ex concorrente di Temptation Island solamente per vivere di luce riflessa, in quanto Lucia è stata scelta come terza finalista del GF Vip. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - GF Vip, Antonella Elia contro Renato: “Da Lucia solo per vincere”. La lite e l’intervento di Todaro

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