Antonella Elia getta ombre su Renato al GF Vip | Si è legato a Lucia da quando è diventata finalista

Nel corso della permanenza nella casa del Grande Fratello Vip, due concorrenti hanno avuto momenti di confronto e successivi riavvicinamenti. Un uomo e una donna, inizialmente distanti, si sono avvicinati e hanno mostrato interesse reciproco. Tuttavia, una comica e opinionista presente nel programma ha espresso dubbi riguardo ai motivi di questo riavvicinamento, suggerendo che l’uomo potrebbe aver cambiato atteggiamento dopo che la donna è diventata finalista. La vicenda ha suscitato discussioni tra i partecipanti e il pubblico.

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Dopo settimane di battibecchi e turbolenze Renato Biancardi e Lucia Ilardo si sono riavvicinati e questa volta lui sembra essere davvero preso dalla gieffina, Antonella Elia però ha sollevato dei dubbi su di lui. La showgirl non crede che il gieffino sia sincero, pensa che il suo attaccamento nei confronti di Lucia sia solo una strategia. Tra le varie cose ha infatti detto: "Si sono legati da martedì, da quando lei è diventata finalista". Nella casa più spiata dagli italiani Raimondo Todaro ha subito preso le difese di Renato Biancardi dicendo che si erano già riavvicinati. Dopo che la Elia gli ha dato del buonista il ballerino ha detto che stanno dicendo delle cose bruttissime e non vere su Renato Biancardi. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Antonella Elia getta ombre su Renato al GF Vip: “Si è legato a Lucia da quando è diventata finalista” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento GF Vip: Lucia Ilardo finalista, Raul e Renato finiscono al televotoLucia Ilardo conquista la finale dopo il televoto del pubblico, mentre Raul Dumitras e Renato Biancardi si giocano il quarto posto disponibile tra... Antonella Elia finalista al GF Vip, Paola Caruso attacca: “La denuncio”La vittoria al televoto di Antonella Elia scatena una reazione furiosa di Paola Caruso, che critica anche gli spettatori: insulti, accuse e minacce... Adriana Volpe in crisi al GF Vip: crollo dopo la lite con Francesca Manzini | Interviene Antonella EliaAdriana Volpe crolla al Grande Fratello Vip 2026 dopo le forti tensioni con Francesca Manzini: Antonella Elia la conforta ... ilsussidiario.net GF Vip, Alessandra Mussolini nomina Antonella Elia: È umorale| Elia sbotta: Se esco faccio la guerra!Le nomination continuano con Raimondo Todaro che vota per Paolo Caruso ad esclusione. Paola Caruso vota Alessandra Mussolini perché le ha detto che le da fastidio il fatto che urla. Marco Berry nomina ... ilsussidiario.net