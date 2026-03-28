È deceduto all'età di 87 anni il giurista e professore emerito di diritto amministrativo, che ha ricoperto il ruolo di rettore presso l'università di Bologna dal 1985 al 2000. La laurea honoris causa gli è stata conferita dalla scuola D'Annunzio.

Nel 1995 a Chieti fu insignito dell'Ordine della Minerva. Professore emerito di diritto amministrativo, aveva 87 anni Si è spento all'età di 87 anni il giurista Fabio Roversi Monaco, professore emerito di diritto amministrativo dell'Università di Bologna della quale fu il rettore dal 1985 al 2000. Nato ad Addis Abeba il 18 dicembre 1938, si era laureato in giurisprudenza a Bologna nel 1962 e aveva conseguito la libera docenza nel 1967. Dal 1972 al 2012 è stato professore ordinario prima di diritto costituzionale (fino al 1975) e poi di diritto amministrativo presso l’Università degli Studi di Bologna. Da rettore, contribuì in modo decisivo al suo sviluppo internazionale dell'Alma Mater di Bologna. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

© Chietitoday.it - Addio all'ex rettore dell'università di Bologna Fabio Roversi Monaco, la d'Annunzio gli conferì la laurea honoris causa

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