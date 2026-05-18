In Lapponia, una scena ha suscitato sorpresa e polemiche: un personaggio ha mangiato carne di renna davanti a un pubblico che ha reagito con rabbia. La reazione degli spettatori si è concentrata sulla gestione della trasmissione, portando a proteste contro la rete televisiva. La scena ha generato discussioni tra chi ha criticato l’evento e chi ha difeso le tradizioni locali. Genzini, coinvolto in questa vicenda, ha mostrato reazioni che hanno alimentato ulteriormente il dibattito.

? Domande chiave Come ha reagito Genzini nel vedere gli animali che mangiava?. Perché il pubblico ha protestato contro la gestione della Rai?. Cosa ha causato la frustrazione dell'attore riguardo ai suoi ruoli?. Quando verrà confermata una possibile seconda stagione della fiction?.? In Breve Trama segue Carmine, giovane partenopeo fuggito da Napoli verso la Finlandia.. La serie è stata trasmessa su Rai 1 lo scorso 17 maggio.. Genzini lamenta la divisione del finale in due serate distinte.. L'attore riflette su ruoli persi in produzioni italiane di alto profilo.. Erasmo Genzini ha raccontato il profondo shock culturale provato durante le riprese di Lapponia I love iù, avvenute nel gelido circolo polare artico, dove la dieta locale si basa prevalentemente sulla carne di renna. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genzini: shock in Lapponia tra la dieta di renna e il pubblico arrabbiato

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