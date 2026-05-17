Erasmo Genzini | In Lapponia mangiavamo renna ogni giorno Le vedevi camminare per strada e poi te le ritrovavi a tavola

Erasmo Genzini ha condiviso alcuni dettagli della sua esperienza in Finlandia, dove ha vissuto un periodo in Lapponia. Ha raccontato di aver mangiato renna ogni giorno, notando come gli animali si muovessero liberamente per le strade e finissero poi a tavola. L’attore, intervistato da Fanpage.it, ha parlato anche della prima presenza della Rai nei paesi nordici, descrivendo questa partecipazione come una responsabilità importante. La sua testimonianza offre uno sguardo diretto sulla vita e le tradizioni locali.

A Fanpage.it l'attore di Lapponia I love iù racconta l'esperienza in Finlandia: "È la prima volta della Rai nei paesi nordici, è una bella responsabilità". L'aneddoto sulle renne: "Le mangiano tutti i giorni. Per carità, è anche buona, però ti ci devi abituare un attimino. Anche perché le vedi camminare per strada e poi te le ritrovi a tavola". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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