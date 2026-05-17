Erasmo Genzini è al centro di Lapponia I love iù, una produzione che ha avuto spazio nella programmazione di Rai 1. Roberta Valente, notaio di Sorrento, ha recentemente concluso la sua partecipazione alla trasmissione, lasciando la domenica sera senza un finale definito. Tuttavia, la sua presenza ha portato in evidenza uno dei protagonisti più significativi dello show, Erasmo Genzini. La sua figura ha attirato l’attenzione tra gli spettatori e tra chi segue le dinamiche della trasmissione.

Roberta Valente – Notaio in Sorrento ha appena lasciato vacante la domenica sera di Rai 1 senza neanche un vero finale, ma vi lascia uno dei suoi elementi migliori, ovvero Erasmo Genzini. L’attore campano, smessi i panni del pescatore tuttofare Vito, si trasforma in Carmine Esposito, un ladruncolo la cui vita sta per trasformarsi in modo incredibile in Lapponia I love iù. In onda questa sera dopo Affari Tuoi, il tv movie è una coproduzione internazionale che vede coinvolte WhateverGroup OY, Viola Film S.r.l., Rein Film AS, YLE, Rai Fiction e GlassRiver. Accanto a Genzini, alla sua prima prova da protagonista, ci sono Nicolò Galasso e Vincenzo Ferrera (O’ Pirucchio e Beppe di Mare Fuori ), Gennaro Lucci, diversi interpreti nordici e Keke, una renna. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Erasmo Genzini è il protagonista di Lapponia I love iù

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Genzini, Galasso e Lucci in Lapponia I love iù su Rai 1

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