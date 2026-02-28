Tajani | in Iran situazione molto preoccupante non ci sono feriti tra gli italiani Meloni convoca una riunione di governo

Il ministro degli Esteri ha dichiarato di seguire continuamente gli sviluppi in Iran, mantenendo contatti con le Ambasciate italiane a Teheran e Tel Aviv. In merito agli attacchi, ha riferito che non ci sono feriti italiani coinvolti. Nel frattempo, il governo italiano ha convocato una riunione per discutere la situazione. Tajani ha definito la condizione nel paese molto preoccupante.

«Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d'Italia a Teheran ed a Tel Aviv»: così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riferendosi agli attacchi lanciati da Israele e Usa in Iran. «Priorità: la sicurezza dei nostri connazionali. Alla Farnesina al lavoro l'Unità di crisi», ha aggiunto il ministro. Sempre su X, la Farnesina fa sapere che, per emergenze, è possibile contattare l'Ambasciata d'Italia a Teheran al 00989121035062 e l'Ambasciata d'Italia a Tel Aviv allo 00972548803940. L'Unità di crisi è invece raggiungibile al +39 0636225 o via mail a [email protected].