Tajani | in Iran situazione molto preoccupante non ci sono feriti tra gli italiani Meloni convoca una riunione di governo

Da ilsole24ore.com 28 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministro degli Esteri ha dichiarato di seguire continuamente gli sviluppi in Iran, mantenendo contatti con le Ambasciate italiane a Teheran e Tel Aviv. In merito agli attacchi, ha riferito che non ci sono feriti italiani coinvolti. Nel frattempo, il governo italiano ha convocato una riunione per discutere la situazione. Tajani ha definito la condizione nel paese molto preoccupante.

«Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv»: così su X il ministro degli Esteri Antonio Tajani, riferendosi agli attacchi lanciati da Israele e Usa in Iran. «Priorità: la sicurezza dei nostri connazionali. Alla Farnesina al lavoro l’Unità di crisi», ha aggiunto il ministro. Sempre su X, la Farnesina fa sapere che, per emergenze, è possibile contattare l’Ambasciata d’Italia a Teheran al 00989121035062 e l’Ambasciata d’Italia a Tel Aviv allo 00972548803940. L’Unità di crisi è invece raggiungibile al +39 0636225 o via mail a [email protected]. In base a quanto comunicato da... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

tajani in iran situazione molto preoccupante non ci sono feriti tra gli italiani meloni convoca una riunione di governo
© Ilsole24ore.com - Tajani: in Iran situazione molto preoccupante, non ci sono feriti tra gli italiani. Meloni convoca una riunione di governo

Tajani: in Iran situazione molto preoccupante, non ci sono feriti tra gli italiani«Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv»: così su X il ministro degli Esteri...

Tajani: riunione su sicurezza italiani in Iran. Meloni in AsiaMassimo impegno per tutelare la comunità italiana in Iran, spiega il ministro degli Esteri Tajani.

Aggiornamenti e notizie su Tajani.

Temi più discussi: Tajani: 'Seguo gli sviluppi della situazione in Iran'; Antonio Tajani: I dazi? Pochi effetti sull’export. Con l’Iran si tratti, mai l’atomica (Il Giornale); Tajani e Crosetto: Prioritaria la sicurezza dei nostri connazionali; IRAN, TAJANI: SICUREZZA CONNAZIONALI E’ PRIORITA’.

tajani in iran situazioneTajani: in Iran situazione molto preoccupante, non ci sono feriti tra gli italiani«Seguo gli sviluppi della situazione in costante contatto con le Ambasciate d’Italia a Teheran ed a Tel Aviv»: così su X il ministro degli Esteri ... ilsole24ore.com

tajani in iran situazioneAttacco all'Iran. Meloni convoca i vicepremier e Crosetto. Tajani: Situazione molto preoccupanteIl ministro degli Esteri: Per il momento non ci sono problemi con i nostri connazionali, durante gli attacchi non c'è stato nessun ... huffingtonpost.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.