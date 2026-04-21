Stipendio d’oro per insultare il centrodestra Bufera sulla consulente Lgbt della sindaca Salis

Nuova polemica coinvolge la sindaca di una città del nord Italia, nota per alcune uscite contro il centrodestra e per recenti spese di lusso. La figura politica ha attirato l’attenzione dei media anche per aver assunto una consulente con ruoli legati all’associazionismo LGBT. Tra le critiche emergono dettagli sulle sue spese personali, tra cui un vestito costoso e partecipazioni a eventi con DJ internazionali. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni tra amministrazione e opposizione.

Nuova buccia di banana per Silvia Salis. Dopo le scarpe da 1200 euro, le costose feste in piazza sulle note della dj Charlotte de Witte, la stilosa sindaca di Genova, candidata da Renzi alle primarie del campo largo per fare lo sgambetto alla segretaria dem, è incappata in un altro scivolone. Non lei in prima persona, ma la consulente per le tematiche Lgbtqia+ del Comune di Genova Ilaria Gibelli. Testardamente voluta e ben pagata. Avvocata, “esperta” nella tutela dei diritti delle persone più fragili e più discriminate, la compagna Ilaria delizia i suoi follower con una storia su Instagram nella quale lancia insulti pesanti ai partiti di centrodestra.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Stipendio” d’oro per insultare il centrodestra. Bufera sulla consulente Lgbt della sindaca Salis Notizie correlate “I partiti cattolici sono i più omofobi, islamofobi, razzisti”. Bufera sulla consulente Lgtbqia+ scelta da Silvia SalisA Genova è scoppiato un nuovo caso politico e stavolta al centro della polemica c’è Ilaria Gibelli, avvocato e consulente del Comune per le questioni... "I ministri cambiano, figuriamoci i vice": la stoccata della sindaca Salis a Rixi sulla funivia in ValbisagnoLa sindaca di Genova, Silvia Salis, ha anticipato oggi possibili polemiche politiche sul progetto della funivia in Valbisagno, soluzione alternativa...