Morto il boss di Cosa nostra etnea Nitto Santapaola fu condannato anche per le stragi di Capaci e via D' Amelio

È morto all’età di 87 anni Nitto Santapaola, considerato uno dei boss più influenti e violenti di Cosa Nostra catanese. Santapaola ha ricevuto condanne anche per le stragi di Capaci e via D’Amelio, eventi che hanno segnato la lotta alla mafia in Italia. La sua scomparsa chiude un capitolo importante della criminalità organizzata siciliana.

Nato a Catania il 4 giugno del 1938, fu capo indiscusso di Cosa Nostra etnea e noto per la sua spietata strategia criminale. Fu arrestato dopo 11 anni di latitanza all'alba del 18 maggio 1993 in un casolare nelle campagne di Mazzarrone.

È morto all'età di 87 anni Benedetto "Nitto" Santapaola, boss di Cosa Nostra catanese tra i più potenti e sanguinari della storia criminale siciliana.

Capo indiscusso della mafia catanese era noto per la sua spietata strategia criminale e le alleanze con i corleonesi di Totò Riina

L'87enne stava scontando diverse pene all'ergastolo al 41-bis nel carcere di Opera di Milano

Ha retto un modello criminale in grado di «essere spietato, ma anche politico e duraturo.

Ritenuto il mandante di stragi e omicidi, incluso l'attentato di Capaci

Il boss Nitto Santapaola è morto a 87 anni, nel reparto di medicina penitenziaria dell'ospedale San Paolo di Milano, istituito per le cure dei detenuti del Nord Italia tra cui quelli che si trovano a Opera.