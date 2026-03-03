Morto il boss di Cosa Nostra Nitto Santapaola condannato per le stragi di Capaci e via D’Amelio

È morto a 87 anni Nitto Santapaola, noto boss di Cosa Nostra e condannato per le stragi di Capaci e via D’Amelio. La sua scomparsa segna la fine di una delle figure più influenti e temute nel panorama della criminalità organizzata siciliana. Santapaola era considerato uno dei leader storici del gruppo mafioso. La notizia è stata confermata dalle autorità competenti.

Si è spenta all’età di 87 anni una delle figure più oscure e potenti della criminalità organizzata siciliana. Benedetto “Nitto” Santapaola, storico capomafia di Catania, è deceduto per cause naturali presso l’ospedale “San Paolo” di Milano. Il boss si trovava ricoverato dal 25 febbraio scorso a causa dell’aggravarsi di una forma severa di diabete che lo affliggeva da tempo. Nonostante il decesso sia avvenuto in una struttura sanitaria, la Procura di Milano ha ritenuto opportuno disporre l’autopsia per fugare ogni dubbio sulle dinamiche della morte. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Corriere della Sera (@corriere) Nato a Catania nel 1938, Santapaola non è stato un mafioso comune. 🔗 Leggi su Cultweb.it

