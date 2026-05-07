Allarme per il calzaturificio | 30 dipendenti senza stipendio

A San Giovanni Valdarno, un calzaturificio ha interrotto l’attività lasciando senza stipendio trenta dipendenti. Questi lavoratori si trovano ora senza reddito e senza una chiara soluzione per il futuro, vivendo una situazione di incertezza. La sospensione dell’attività ha creato preoccupazione tra gli impiegati, che attendono notizie sulla ripresa o su eventuali interventi delle istituzioni. La vicenda sta attirando l’attenzione locale e le parti coinvolte sono al lavoro per trovare risposte.

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 7 maggio 2026 – Lavoratori e lavoratrici senza attività, senza reddito e senza prospettive. Sono 30 i dipendenti dell’ex Calzaturificio TM, oggi Progetto Scarpa Srl, che si trovano privi di ammortizzatori sociali a seguito dell’instabilità del comparto moda valdarnese. Una crisi, quella dello stabilimento sangiovannese, che viene da lontano. A lanciare l’allarme sono state le organizzazioni sindacali Cgil Filctem e Cisl Femca, che insieme alla Rsu aziendale hanno richiesto a Regione Toscana la convocazione urgente del tavolo regionale di unità di crisi, in verità già aperto da tempo, per affrontare la grave condizione dell’azienda.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allarme per il calzaturificio: 30 dipendenti senza stipendio Notizie correlate Poste Italiane, lavoratori delle pulizie senza stipendio a gennaio: allarme a Messina e provinciaCresce la preoccupazione tra i lavoratori addetti alle pulizie nelle filiali di Poste Italiane a Messina e in provincia. Aumento di stipendio per i dipendenti dei Comuni in arrivo con il nuovo CcnlCon l’approvazione dell’atto di indirizzo per il comparto delle Funzioni locali, si apre la strada per il rinnovo contrattuale del triennio... Aggiornamenti e dibattiti Argomenti più discussi: Allarme per il calzaturificio: 30 dipendenti senza stipendio; Tre furti a Voghera, Cornale e Vigevano: svaligiati due bar e un negozio di scarpe; Cronaca. Parma, allarme violenza: studenti con taser per andare a scuola; Shopping frenetico a Roma: borse anti-allarme per svaligiare negozi in centro. Allarme per il calzaturificio: 30 dipendenti senza stipendioEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it ALLARME HANTAVIRUS, MA RISCHIO GLOBALE BASSO: MONITORATO FOCOLAIO SU NAVE DA CROCIERA Un focolaio sospetto di Hantavirus è stato recentemente monitorato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità a bordo della nave da crociera M - facebook.com facebook Shopping gratis e la fuga: borse "anti-allarme" per svaligiare i negozi di abbigliamento ift.tt/j18MWNr x.com