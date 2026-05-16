Genova crisi centri San Carlo | 50 dipendenti senza stipendio

A Genova, 50 lavoratori dei centri San Carlo non hanno ricevuto lo stipendio per due mesi, sollevando preoccupazioni sulla loro situazione finanziaria. La situazione si è complicata con il commissariamento della Prefettura, che ha portato a una gestione dei centri ritenuta peggiorativa. Le difficoltà affrontate dai dipendenti sollevano interrogativi sulla possibilità di far fronte alle spese quotidiane senza un reddito stabile. La crisi innescata dal mancato pagamento degli stipendi ha suscitato preoccupazioni tra i lavoratori e le loro famiglie.

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? Domande chiave Come faranno i lavoratori a pagare le spese dopo due mesi senza stipendio? Perché il commissariamento della Prefettura ha peggiorato la gestione dei centri? Quali rischi sanitari corrono i 300 migranti per la mancanza di fondi? Chi deve garantire i servizi essenziali se la cooperativa è paralizzata??? In Breve 50 dipendenti senza stipendi per i mesi di marzo e aprile. 300 migranti vivono in condizioni di precarietà nelle strutture di Genova. Uiltucs Liguria denuncia Marco Calleg . 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Genova, crisi centri San Carlo: 50 dipendenti senza stipendio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento Allarme per il calzaturificio: 30 dipendenti senza stipendioSan Giovanni Valdarno (Arezzo), 7 maggio 2026 – Lavoratori e lavoratrici senza attività, senza reddito e senza prospettive. Migranti, lavoratori dei centri di accoglienza senza stipendio e ospiti in condizioni di precarietàSconcerto e preoccupazione percorrono i volti di operatrici, operatori e utenti dei centri di accoglienza Cdp che ospitano circa 300 migranti a... Senza stipendio da mesi 50 lavoratori dei centri di accoglienza a GenovaCinquanta lavoratori dei centri di accoglienza per migranti gestiti dalla cooperativa San Carlo a Genova sono senza stipendio da mesi e trecento migranti versano in condizioni di precarietà nelle stru ... ansa.it Centri migranti a Genova, commissariata la San CarloGenova – Era una delle maggiori cooperative attive nel settore e solo a Genova gestiva oltre 300 migranti distribuiti tra il centro di Camaldoli, sedici comunità di minori, i centri Cdp, Padiglione 7, ... ilsecoloxix.it