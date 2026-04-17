Il 17 aprile 2026, a Firenze, sono stati premiati i produttori toscani di olio extravergine d’oliva che hanno ottenuto riconoscimenti ufficiali nelle categorie Dop e Igp. La cerimonia ha premiato le aziende che si sono distinte per la qualità delle loro produzioni, confermando la tradizione della regione come una delle principali aree di produzione di olio di alta qualità in Italia.

Firenze, 17 aprile 2026 – La Toscana celebra il suo oro verde e incorona le migliori produzioni regionali di extravergine. Al cinema La Compagnia e a Palazzo Medici Riccardi si è svolta la Selezione degli oli extravergine di oliva Dop e Igp della Toscana 2026. Promossa dalla Regione Toscana insieme a Camera di commercio di Firenze, PromoFirenze e Fondazione Sistema Toscana, la manifestazione ha riunito produttori, esperti, istituzioni e giornalisti, aprendo per la prima volta anche al pubblico con degustazioni guidate delle etichette selezionate. La Toscana si conferma così punto di riferimento nazionale per l’olivicoltura di qualità, grazie ad un patrimonio di 87mila ettari coltivati a olivo, 15 milioni di piante, 37mila aziende e oltre 400 frantoi attivi.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - I campioni toscani dell’olio extravergine d’oliva: ecco chi sono. A Firenze i premiati delle Dop e Igp

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