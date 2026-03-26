Massimo Boldi si è commosso durante un ricordo di Gino Paoli, morto il 24 marzo all'età di 91 anni. In un'intervista, Boldi ha affermato di credere che Paoli sia ancora vivo e non tra gli angeli. Ha anche commentato che i membri della sua generazione stanno prendendo un treno senza biglietto di ritorno, e si è lasciato andare alle lacrime davanti alla memoria del cantautore.

Massimo Boldi si è commosso fino alle lacrime durante il ricordo personale di Gino Paoli, morto lo scorso 24 marzo a 91 anni. L’attore a “La volta buona” di Caterina Balivo ha raccontato: “Io sono stato proprio l’anno scorso con mio fratello Fabio a casa sua e ho visto finalmente dove viveva Gino. Era arroccato nella roccia col mare di fronte e aveva le galline, i conigli, aveva i pulcini, si divertiva, insomma.Gino è un mio carissimo amico, ed è ancora, per me, è ancora vivo, non è fra gli angeli. Gino è un mio amico che.”. Poi un attimo di esitazione e le lacrime trattenute a stento. Quando ha ripreso la parola, Boldi ha fatto una... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Gino Paoli per me è ancora vivo, non è fra gli angeli. Quelli della mia generazione stanno prendendo un treno, senza biglietto di ritorno. È triste”: Massimo Boldi scoppia a piangere

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