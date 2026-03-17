jannik kimi mattia e la generazione z che si sta prendendo lo sport italiano

Jannik, Kimi, Mattia e altri giovani atleti della Generazione Z stanno rivoluzionando lo sport italiano con medaglie e record già conquistati a vent’anni o meno. Questi talenti stanno entrando prepotentemente in scena, portando nuove energie e competizione nelle discipline di riferimento. La loro presenza sta attirando l’attenzione di appassionati e addetti ai lavori, segnando un cambiamento evidente nel panorama sportivo nazionale.

Gen Z, che vuol dire tutto e che vuol dire niente. Una cosa è certa: sono giovani, per loro il tempo è una carezza del vento. Hanno talento e orizzonti: lì avanti c'è il futuro che li aspetta. Generazione d'oro, sicuro. Sono lo sport italiano. Quello di oggi, quello di domani. La figlia del vento, un prodigio della natura, la promessa della velocità italiana declinata al femminile. Kelly Doualla, classe 2009, nata a Pavia da genitori camerunensi. Campionessa europea Under 20 sui 100 piani, ha riscritto i primati italiani di categoria dei 60 metri piani indoor (7”27), degli 80 (9”32) e dei 100 (11”46). Astro nascente, già precettata dalla nazionale: a breve (20-22 marzo) parteciperà ai Mondiali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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