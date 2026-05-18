Intervenuto a Mattino Cinque Pasquale Linarello, consulente della difesa di Alberto Stasi, ha fatto il punto su quanto emerso a proposito dell’impronta 33 rilevata dai Ris sulla parete destra del disimpegno in fondo al quale fu trovato il corpo di Chiara Poggi, a Garlasco. Ricordiamo che un carabiniere ha riferito che quell’impronta “faceva senso” e che sembrava bagnata, un dettaglio che ha lasciato perplesso Gennaro Cassese che si è dimostrato scettico: “Era agosto”, e i rilievi non furono fatti nell’immediatezza. Ma Linarello rilancia: “Poteva essere bagnata di sudore”, e la risposta sarebbe nella ninidrina. L'impronta 33 era "bagnata... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Garlasco, per Pasquale Linarello l'impronta 33 poteva essere "bagnata di sudore": la spiegazione

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Caso Garlasco: Famiglia Poggi, adesso BASTA! Omicidio Chiara Poggi.

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