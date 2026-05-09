Faceva senso Cosa emerge sull’impronta 33 dalle indagini di Garlasco | Sembrava di una mano bagnata
Nel procedimento legale riguardante il caso Garlasco, le indagini hanno rivelato dettagli sull’impronta 33, descritta come “sembra di una mano bagnata”. Dopo più di un anno di discussioni e ricostruzioni, si attendeva che l’avviso di chiusura delle indagini portasse a chiarimenti definitivi. La vicenda giudiziaria ha suscitato molte interpretazioni e commenti, mentre gli atti ufficiali cercano di fare luce sui fatti accertati.
Sul caso Garlasco si è scritto tutto e il contrario di tutto in questi mesi, oltre un anno, e la speranza era che all’avviso di chiusura indagini si sarebbe fatta chiarezza. Invece no, prosegue la confusione, il tentativo di interpretare ogni dato, tirandolo da una parte o dall’altra. Si è perso il valore della scienza, del dato oggettivo, per tentare di vederlo nel modo in cui è più congeniale, anche forzando la logica dei fatti. Tra gli elementi sottoposti a questo trattamento c’è, indubbiamente, l’impronta 33: per la procura di Pavia che ha condotto questo nuovo filone di indagine è centrale nella scena del crimine, perché sarebbe quella dell’assassino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it
DELITTO DI GARLASCO - ULTIME NOTIZIE - emergono novità sull'Impronta 33 dalla difesa
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