Nel procedimento legale riguardante il caso Garlasco, le indagini hanno rivelato dettagli sull’impronta 33, descritta come “sembra di una mano bagnata”. Dopo più di un anno di discussioni e ricostruzioni, si attendeva che l’avviso di chiusura delle indagini portasse a chiarimenti definitivi. La vicenda giudiziaria ha suscitato molte interpretazioni e commenti, mentre gli atti ufficiali cercano di fare luce sui fatti accertati.

Sul caso Garlasco si è scritto tutto e il contrario di tutto in questi mesi, oltre un anno, e la speranza era che all’avviso di chiusura indagini si sarebbe fatta chiarezza. Invece no, prosegue la confusione, il tentativo di interpretare ogni dato, tirandolo da una parte o dall’altra. Si è perso il valore della scienza, del dato oggettivo, per tentare di vederlo nel modo in cui è più congeniale, anche forzando la logica dei fatti. Tra gli elementi sottoposti a questo trattamento c’è, indubbiamente, l’impronta 33: per la procura di Pavia che ha condotto questo nuovo filone di indagine è centrale nella scena del crimine, perché sarebbe quella dell’assassino.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - “Faceva senso”. Cosa emerge sull’impronta 33 dalle indagini di Garlasco: “Sembrava di una mano bagnata”

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DELITTO DI GARLASCO - ULTIME NOTIZIE - emergono novità sull'Impronta 33 dalla difesa

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