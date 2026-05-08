Dalle carte in mano alla Procura di Pavia emerge che un uomo ha confessato di aver utilizzato uno scontrino, facendo riferimento a un'altra persona. Durante le interrogazioni, l'uomo ha spiegato di aver fatto lui lo scontrino, smantellando così un possibile alibi. La vicenda riguarda un episodio investigato dalle autorità, che stanno analizzando le dichiarazioni e i relativi documenti raccolti.

"Perché comunque lo scontrino lo hai fatto tu! ". Dalle carte in mano alla Procura di Pavia emerge anche una intercettazione ambientale risalente al 22 ottobre scorso: a parlare è Giuseppe Sempio, padre di Andrea Sempio, indagato per l'omicidio di Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto del 2007. Papà Sempio si rivolge alla moglie Daniela Ferrari, che sarebbe dunque se quello che il marito dice è vero l'autrice materiale dello scontrino in un parcheggio di Vigevano fatto la mattina del delitto. Quel documento, secondo la versione fornita da Andrea Sempio, sarebbe la prova che la mattina dell'omicidio non si trovava a Garlasco ma a Vigevano, appunto.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Andrea Sempio, il papà intercettato disintegra l'alibi: "Lo scontrino lo hai fatto tu!"

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