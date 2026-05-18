Garlasco legale di Venditti | Archiviazione Sempio? Magistrati obbligati al rispetto delle sentenze
Il legale dell’ex procuratore di Pavia ha commentato la richiesta di archiviazione presentata nel procedimento riguardante Andrea Sempio, coinvolto nel caso di Garlasco. La richiesta è stata avanzata nel 2017, e riguarda l’indagine sul delitto che si è svolto nel comune. I magistrati, secondo quanto affermato dal rappresentante legale, sono tenuti a rispettare le sentenze e le decisioni già emesse nel corso delle indagini. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.
Il legale dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti risponde ai giornalisti in merito alla richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, che avanzò il suo assistito nel 2017. “Il magistrato è obbligato al rispetto del giudicato. Tutti i magistrati e tutti i pubblici ufficiali”, ha dichiarato l’avvocato Domenico Aiello, dopo l’udienza di incidente probatorio che si è tenuta oggi a Brescia nell’inchiesta sul presunto ‘sistema Pavia’. Il legale lo ha detto rispondendo alla domanda rivolta al suo assistito se, alla luce delle nuove indagini su Garlasco, sia stato giusto all’epoca chiedere l’ archiviazione per Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Il legale di Venditti: La Procura di Pavia sta violando la sentenza di condanna di Stasi
Sullo stesso argomento
Garlasco, padre di Sempio intercettato: "La prima archiviazione? Il pm Venditti mi disse: questa cosa finirà presto"Parlando in macchina con un cronista, ignaro di essere intercettato, a marzo dello scorso anno Giuseppe Sempio parlò dell'archiviazione del 2017,...
Garlasco, il padre di Sempio: "La prima archiviazione? Il pm Venditti mi disse: finirà presto""L'unica persona che ha detto "guardi questa cosa finirà presto perché non c'è niente" è stata lui".
Alle battute finali anche l'inchiesta della procura di Brescia sulla presunta corruzione della famiglia di Andrea Sempio nei confronti dell'ex procuratore aggiunto di Pavia Mario Venditti per favorire l'archiviazione nella prima indagine su #Garlasco? - Facebook facebook
E l'avvocato AIELLO che dice? #Garlasco #Sempio #Venditti x.com
Garlasco, legale di Venditti: Archiviazione Sempio? Magistrati obbligati al rispetto delle sentenzeIl legale dell'ex procuratore di Pavia Mario Venditti risponde ai giornalisti in merito alla richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, indagato per il ... lapresse.it
Garlasco, perché l’archiviazione di Sempio resta un enigma giudiziario pieno di ombre e interrogativiMistero sulla bozza segreta del caso Sempio alla Procura di Pavia Chi ha fatto uscire nel 2017 dalla Procura di Pavia la bozza segreta di archiviazion ... assodigitale.it