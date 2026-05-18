Il legale dell’ex procuratore di Pavia ha commentato la richiesta di archiviazione presentata nel procedimento riguardante Andrea Sempio, coinvolto nel caso di Garlasco. La richiesta è stata avanzata nel 2017, e riguarda l’indagine sul delitto che si è svolto nel comune. I magistrati, secondo quanto affermato dal rappresentante legale, sono tenuti a rispettare le sentenze e le decisioni già emesse nel corso delle indagini. La vicenda si inserisce in un procedimento giudiziario ancora in corso.

Il legale dell’ex procuratore di Pavia Mario Venditti risponde ai giornalisti in merito alla richiesta di archiviazione per Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, che avanzò il suo assistito nel 2017. “Il magistrato è obbligato al rispetto del giudicato. Tutti i magistrati e tutti i pubblici ufficiali”, ha dichiarato l’avvocato Domenico Aiello, dopo l’udienza di incidente probatorio che si è tenuta oggi a Brescia nell’inchiesta sul presunto ‘sistema Pavia’. Il legale lo ha detto rispondendo alla domanda rivolta al suo assistito se, alla luce delle nuove indagini su Garlasco, sia stato giusto all’epoca chiedere l’ archiviazione per Andrea Sempio, oggi nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Garlasco, legale di Venditti: “Archiviazione Sempio? Magistrati obbligati al rispetto delle sentenze”

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E l'avvocato AIELLO che dice? #Garlasco #Sempio #Venditti x.com

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