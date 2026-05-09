Garlasco – L’Impronta 33 la camminata dell’assassino e lo scontrino di Sempio Elementi di accusa e difesa a confronto

A Garlasco, nel caso che riguarda il delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, si sono affrontate diverse prove e testimonianze. Tra gli elementi portati all’attenzione delle autorità ci sono le tracce trovate sulla scena del crimine, come l’Impronta 33, e lo scontrino di Sempio, che potrebbero avere un ruolo chiave nel procedimento. Le parti coinvolte hanno presentato argomentazioni sia sulla validità delle prove che sulla loro interpretazione.

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