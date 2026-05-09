Garlasco – L’Impronta 33 la camminata dell’assassino e lo scontrino di Sempio Elementi di accusa e difesa a confronto

Da ilfattoquotidiano.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Garlasco, nel caso che riguarda il delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, si sono affrontate diverse prove e testimonianze. Tra gli elementi portati all’attenzione delle autorità ci sono le tracce trovate sulla scena del crimine, come l’Impronta 33, e lo scontrino di Sempio, che potrebbero avere un ruolo chiave nel procedimento. Le parti coinvolte hanno presentato argomentazioni sia sulla validità delle prove che sulla loro interpretazione.

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Nel complesso intreccio investigativo sul delitto di Chiara Poggi, massacrata il 13 agosto del 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, tra gli altri, tre elementi tornano oggi al centro dell’attenzione investigativa e mediatica con la chiusura dell’indagine a carico di Andrea Sempio: l’ impronta 33, la cosiddetta “ camminata dell’assassino ”, lo scontrino del parcheggio di Vigevano. Si tratta di tasselli differenti per natura e valore investigativo. “Lo scontrino lo hai fatto tu”. C’è infine il famigerato scontrino del parcheggio di Vigevano, emesso alle 10.18 del 13 agosto 2007, che è da mesi uno degli elementi discussi come possibile alibi per Andrea Sempio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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