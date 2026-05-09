Garlasco – L’Impronta 33 la camminata dell’assassino e lo scontrino di Sempio Elementi di accusa e difesa a confronto
A Garlasco, nel caso che riguarda il delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2007, si sono affrontate diverse prove e testimonianze. Tra gli elementi portati all’attenzione delle autorità ci sono le tracce trovate sulla scena del crimine, come l’Impronta 33, e lo scontrino di Sempio, che potrebbero avere un ruolo chiave nel procedimento. Le parti coinvolte hanno presentato argomentazioni sia sulla validità delle prove che sulla loro interpretazione.
Nel complesso intreccio investigativo sul delitto di Chiara Poggi, massacrata il 13 agosto del 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco, tra gli altri, tre elementi tornano oggi al centro dell’attenzione investigativa e mediatica con la chiusura dell’indagine a carico di Andrea Sempio: l’ impronta 33, la cosiddetta “ camminata dell’assassino ”, lo scontrino del parcheggio di Vigevano. Si tratta di tasselli differenti per natura e valore investigativo. “Lo scontrino lo hai fatto tu”. C’è infine il famigerato scontrino del parcheggio di Vigevano, emesso alle 10.18 del 13 agosto 2007, che è da mesi uno degli elementi discussi come possibile alibi per Andrea Sempio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Garlasco, la Procura contro Sempio: Chiara uccisa dopo rifiuto sessuale - Ore 14 del 30/04/2026
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