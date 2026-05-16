Garlasco perché l’inchiesta per corruzione di Brescia è un pilastro per le accuse contro Sempio Dale intercettazioni mai trascritte alle zero perquisizioni

A Garlasco, l’indagine sulla corruzione a Brescia rappresenta una componente importante nelle accuse rivolte a Sempio. Le intercettazioni relative sono state effettuate ma non sono state mai trascritte, e le perquisizioni sono state zero. Oggi, il Corriere della Sera riporta una lettera scritta da Daniela Ferrari, madre di Sempio, indirizzata a Alberto Stasi, che si trova in carcere a Bollate.

Il Corriere della Sera ricorda oggi una lettera scritta da Daniela Ferrari, madre di Sempio, e rivolta ad Alberto Stasi, detenuto a Bollate. È il 16 dicembre 2018 e la donna nello scritto ricorda una frase letta anni prima durante il suo lavoro come vigilatrice nel carcere femminile di Voghera: «Con i soldi e l’amicizia lo metti in culo alla giustizia». Ferrari scriverà a Stasi due volte: la prima nel 2018, poi nel 2019. Lettere arrabbiate, ora agli atti della nuova inchiesta, dove la donna accusa Stasi di aver coinvolto il figlio nelle indagini e di averli rovinati economicamente, con periti e legali chiamati in loro difesa. Quegli scritti... 🔗 Leggi su Open.online

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Garlasco, colpo di scena sullinchiesta: i Pm di Brescia rimettono i fascicoli su Venditti

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Perché con Garlasco si è toccato il fondo del giornalismo italiano? reddit

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