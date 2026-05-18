Garlasco torna al centro di un caso giudiziario dopo che un ex poliziotto scientifico, ora consulente di rilievo, è stato coinvolto nell’indagine. Questa figura ha coordinato le analisi tecniche e forensi relative alla vicenda, che presenta alcuni aspetti ancora da chiarire. L’inchiesta ha evidenziato elementi che hanno portato a un approfondimento su alcuni passaggi chiave dell’indagine. La situazione resta sotto osservazione, con gli inquirenti che continuano a esaminare le prove raccolte.

Dario Redaelli, già poliziotto scientifico e oggi consulente di casi importanti - ha coordinato il sopralluogo sulla scena dell'omicidio di Yara Gambirasio, si è occupato della strage di via Palestro e della morte di Raul Gardini - affianca la famiglia di Chiara Poggi in questa fase delle nuove indagini sull'omicidio di Chiara, il 13 agosto 2007. L'esperto sostiene che “l'omicidio di Garlasco non è sicuramente il caso più difficile che ho affrontato, ma nessuno ha mai avuto questa risonanza mediatica, forse perché riguarda una famiglia normale, un contesto tranquillo, qualcosa che viene percepito come molto vicino alla maggior parte delle persone”. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Garlasco, il super consulente dei Poggi: l'inchiesta ha un "peccato originale"

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Garlasco, consulenti dei Poggi: Chiara aggredita in cucina - Ore 14 del 13/01/2026

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