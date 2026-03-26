Garlasco il consulente dei Poggi | Possibile reazione da parte di Chiara

In una recente consulenza depositata in procura a Pavia, l'anatomopatologa Cristina Cattaneo ha analizzato le possibili circostanze dell'omicidio di Chiara Poggi, sollevando ipotesi sulla tempistica della morte e sull'eventuale presenza di una colluttazione con l'aggressore. La relazione, depositata due settimane fa, sarà ora valutata dagli inquirenti per approfondire gli elementi emersi.

A che ora fu uccisa Chiara Poggi? E ancora, ha avuto una colluttazione con il suo assassino? Le risposte a queste domande potrebbero essere contenute nella consulenza elaborata dall'anatomopatologa Cristina Cattaneo, già depositata in procura a Pavia due settimane fa. Secondo quanto anticipato dal TG1 nei giorni scorsi, dalla relazione dell'esperta emergerebbero alcuni dettagli che potrebbero riscrivere la dinamica dell'omicidio, a partire dalla durata dell'aggressione, collocata in una finestra temporale molto più ampia rispetto a quanto stabilito nella sentenza di condanna a carico Alberto Stasi, fino a un eventuale tentativo di difesa da parte della 26enne, come testimonierebbero la presenza di alcune ferite individuate sul corpo (gambe e braccia). 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Garlasco, il consulente dei Poggi: "Possibile reazione da parte di Chiara" Articoli correlati Leggi anche: “Dal pc di Chiara Poggi nessuna copia non autorizzata”: il consulente dei Poggi replica alla youtuber Bugalalla Garlasco, il consulente di Sempio: “Il Dna sulle unghie di Chiara Poggi? Penso anche all’asciugamano”Nuovo incontro del team difensivo di Andrea Sempio a Roma presso il Laboratorio Genomica. GARLASCO La consulenza Cattaneo cambia i tempi della morte di Chiara Poggi Tutto quello che riguarda Garlasco il consulente dei Poggi... Temi più discussi: Garlasco, il giudice Vitelli commenta la perizia che cambia ora del delitto: Gia all’epoca problemi di compatibilità; Garlasco in TV, Federica Panicucci perde la pazienza col consulente dei Poggi e chiude la puntata: Questo non lo accetto; Mattino Cinque: Garlasco, la consulenza Cattaneo riscriverebbe il delitto Video; Delitto di Garlasco, il grande circo dei consulenti, che litigano sui giornali e in tv. Garlasco, il consulente dei Poggi spiega le gocce di sangue sul divano: L’assassino potrebbe essersi seduto lìFanpage.it ha parlato con Marzio Capra, consulente della famiglia di Chiara Poggi, delle gocce di sangue sul divano della villetta di Garlasco: Probabilmente ... fanpage.it Garlasco, il genetista dei Poggi perde i freni con Panicucci: Tutto farloccoCaso Garlasco, si aprono nuovi scenari nell'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi. Le ultime indiscrezioni, riportate dal Tg1, della ... iltempo.it #Garlasco, l’avvocato Taccia manda una nota a #Mattino5: chiarimento sulle abitudini della famiglia Sempio x.com Garlasco: la notizia bomba su Stefania Cappa, cugina di Chiara - facebook.com facebook