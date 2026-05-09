Un uomo coinvolto in un caso di omicidio si è presentato in tribunale per sostenere la propria versione dei fatti. Durante l'udienza, ha dichiarato di non aver ucciso la vittima e ha espresso il timore di essere arrestato. Le autorità continuano le indagini sulla vicenda, che riguarda un omicidio per il quale l’indagato è sotto accusa. Un video mostra le sue dichiarazioni di fronte ai giudici.

L'indagato prova a difendersi dall'accusa di omicidio aggravato dai motivi abbietti e dalla crudeltà con un messaggio trasmesso in Tv; contro di lui vi sono una serie di elementi raccolti dagli investigatori, dall'impronta 33 alle intercettazioni captate nella sua auto Andrea Sempio tenta di.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Garlasco, Andrea Sempio prova a difendersi: "Non ho ucciso io Chiara Poggi, spero di non essere arrestato" - VIDEO

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GARLASCO: IL VIDEO SEGRETO SUL PC DI CHIARA POGGI CHE SCAGIONA ALBERTO STASI. LA VERITÀ MAI DETTA

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"Quando sono andato io...il sangue c'era. Lui (Stasi) non se n'è reso conto ma...senza accorgersene ha evitato le macchie". È il 12 maggio 2025 quando Andrea Sempio pronuncia queste parole, è da solo in auto e parla del sangue presente in casa Poggi. #G x.com