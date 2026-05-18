Gargano mare in tempesta tra Peschici e Vieste | ragazza salvata in extremis sulla scogliera

Da quotidianodipuglia.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel Gargano, tra Peschici e Vieste, una giovane donna è stata salvata in extremis dopo essere rimasta bloccata su una scogliera durante una giornata in barca. Le condizioni del mare si sono improvvisamente aggravate, costringendo un gruppo di persone a confrontarsi con le onde agitate e il maltempo. La tragedia evitata grazie all’intervento tempestivo delle forze di soccorso, che hanno raggiunto la donna e l’hanno messa in salvo. La zona è ancora sotto osservazione a causa delle cattive condizioni meteorologiche.

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Erano usciti in mare per una giornata in barca quando a causa delle avverse condizioni meteo cambiate improvvisamente sono rimasti bloccati in mare. Il fatto è accaduto nella serata di ieri nelle acque tra Peschici e Vieste dove sono intervenuti i militari della capitaneria di porto di Vieste allertati per una richiesta di soccorso per due bagnanti in difficoltà. I due bagnanti, secondo la ricostruzione della sala operativo, a causa delle avverse condizioni metereologiche e delle forti correnti, non riuscivano a rientrare sulla spiaggia. Cosa è successo Una volta in mare, i militari apprendevano che uno dei bagnanti era stato tratto in salvo dai presenti mentre l’altro non era più visibile in mare. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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