Gargano 850 milioni per la Superstrada mentre i Monti Dauni sprofondano | Opera inutile e dannosa
Nel Gargano, sono stati stanziati più di 850 milioni di euro per la costruzione di una superstrada, mentre le aree dei Monti Dauni continuano a soffrire per il trasferimento di risorse e interventi. La questione ha suscitato critiche da parte di alcuni residenti e rappresentanti locali, che definiscono l’opera come inutile e dannosa, affermando che si preferisce investire in progetti di immagine piuttosto che rispondere alle reali necessità delle comunità. La discussione riguarda anche il valore strategico e i benefici concreti di questa infrastruttura.
La ‘Superstrada garganica’ da oltre 850 milioni di euro è un'opera inutile e dannosa, che privilegia la propaganda sulle esigenze reali del territorio. È questa la posizione della Federazione Pro Natura, espressa dal vicepresidente nazionale Vincenzo Rizzi in un documento che non risparmia. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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