Gargano 850 milioni per la Superstrada mentre i Monti Dauni sprofondano | Opera inutile e dannosa

Nel Gargano, sono stati stanziati più di 850 milioni di euro per la costruzione di una superstrada, mentre le aree dei Monti Dauni continuano a soffrire per il trasferimento di risorse e interventi. La questione ha suscitato critiche da parte di alcuni residenti e rappresentanti locali, che definiscono l’opera come inutile e dannosa, affermando che si preferisce investire in progetti di immagine piuttosto che rispondere alle reali necessità delle comunità. La discussione riguarda anche il valore strategico e i benefici concreti di questa infrastruttura.

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