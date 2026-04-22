Elisoccorso fondamentale per salvare vite umane ma Gargano e Monti Dauni senza elisuperfici

Due senatori di Fratelli d’Italia hanno presentato un atto parlamentare per evidenziare la mancanza di elisuperfici nell’area del Gargano e dei Monti Dauni, zone in cui l’elisoccorso rappresenta un elemento chiave per il salvataggio di vite umane. La provincia di Foggia, infatti, non dispone di strutture adeguate per il decollo e l’atterraggio degli elicotteri, una criticità che potrebbe influire sulla capacità di intervento in situazioni di emergenza.

I senatori dei Fratelli d'Italia, la sannicandrese Anna Maria Fallucchi e il barese Ignazio Zullo, hanno firmato l’atto parlamentare che accende i riflettori sulla criticità strutturale che penalizzerebbe fortemente le aree interne della provincia di Foggia. “Garantire il diritto alla salute.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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