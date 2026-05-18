Firenze, 18 maggio 2026 - Una gara di burraco a sostegno di "Voa Voa Amici di Sofia APS", impegnata nel supporto alle famiglie colpite da malattie rare neurodegenerative. A promuoverla, domenica pomeriggio all'Hotel 500 Firenze, è il Circolo Culturale Lorenzo il Magnifico di Domenica Giuliani, che da anni sostiene l'attività "di questa Associazione che lotta per il diritto alla salute e all'inclusione dei bambini affetti da malattie rare orfane di cure. Con il motto "Credere, Amare, Resistere" - spiega Giuliani -, Voa Voa promuove la cultura dell'inclusione contro la logica dello scarto." All'evento saranno presenti... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Gara di burraco a favore di Voa Voa Amici di Sofia Aps

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