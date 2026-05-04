Duo Idea al teatro Alighieri per una serata di beneficenza a favore degli Amici di Enzo
Sabato 16 maggio alle 20,45 si terrà al Teatro Alighieri di Ravenna uno spettacolo di beneficenza intitolato “Duo Idea”, organizzato per raccogliere fondi a favore dell’Associazione “Amici di Enzo”. L’evento, patrocinato dal Comune e dalla Regione Emilia-Romagna, prevede la partecipazione di artisti che si esibiranno in un programma dedicato alla raccolta di donazioni. La serata rappresenta anche una occasione per sostenere le attività dell’associazione.
Torna anche quest’anno lo spettacolo di fundaraising per l’Associazione “Amici di Enzo”. L’appuntamento, patrocinato dal Comune di Ravenna e dalla Regione Emilia-Romagna, si svolgerà sabato 16 maggio al Teatro Alighieri di Ravenna, alle 20,45. Sul palco si esibirà il Duo Idea, alias Daniele.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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