Durante un torneo di burraco organizzato nell'oratorio di Sforzatica Sant’Andrea, c’era Lea, una donna vicina ai cento anni che ha partecipato con entusiasmo. La competizione ha visto la partecipazione di cinquanta concorrenti, e Lea si è piazzata al sedicesimo posto. L’evento si è svolto con un’atmosfera amichevole e coinvolgente, attirando l’attenzione di molti appassionati di carte della zona.

LA CURIOSITA’. L’evento si è tenuto all’oratorio di Sforzatica Sant’Andrea: si è classificata 16a su 50. Lea Valcavi, residente in città, a Bergamo, ha partecipato l’altro ieri al suo primo torneo di burraco in assoluto. L’ha fatto «alla faccia» della sua carta d’identità, lasciandosi convincere dalla nipote Paola Bozzano, che conosce bene la passione per le carte della nonna e, non ha appena ha saputo del torneo organizzato nel suo paese, ha voluto che la nonna non si perdesse questa bella opportunità. Premiata con un fiore in quanto partecipante più anziana al torneo, la signora Lea, che ha giocato in coppia con la sessantacinquenne Marinella Suardi, ha ottenuto un risultato non da poco: con l’altra signora, si è classificata sedicesima su un totale di cinquanta coppie partecipanti.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - In gara al torneo di burraco c’è Lea, quasi cento anni con la passione per le carte

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