Basket Serie A | Venezia e Tortona non sbagliano battute Treviso e Cremona

Nella 21ª giornata del campionato di Serie A di basket, Venezia e Tortona vincono le rispettive partite contro Treviso e Cremona, mantenendo le loro posizioni in classifica, rispettivamente quarta e quinta. Le due squadre hanno conquistato punti importanti alla ripresa della regular season, consolidando il loro piazzamento nel torneo. Le partite si sono svolte domenica, con Venezia e Tortona che hanno ottenuto risultati positivi senza subire sconfitte.

Bologna, 08 marzo 2026 – Nelle gare della domenica del 21° turno del campionato di Serie A di basket Venezia e Tortona blindando le rispettive posizioni in classifica (quarta e quinta) ottenendo due preziosi successi alla ripresa della regular season di serie A. Dall’altra parte della graduatoria blitz esterno dell’Openjobmetis Varese che si impone in quel di Udine e compie un prezioso balzo in avanti. Al PalaVerde la Nutribullet Treviso Basket lotta per tutti e quaranta minuti e va ad un passo dalla vittoria, ma a conquistare il derby numero 16 è l’Umana Reyer Venezia. Miglior prova in carriera per JP Macura – autore di 31 punti – ben spalleggiato da un Brianté Weber tuttofare (14, conditi da 8 rimbalzi e 7 assist); ottimo esordio in maglia trevigiana anche per Ed Croswell, che termina con 15. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

