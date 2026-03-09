Un jet sorvola il lungomare di Lido di Camaiore mentre Ganna vince il crono-prologo della Tirreno-Adriatico. La prova si è svolta su undici chilometri e mezzo, con una media superiore ai 56 kmh. Chi ha provato a seguirlo con un motorino vecchio si è dovuto arrendere, poiché la velocità raggiunta supera di gran lunga le possibilità di un mezzo tradizionale.

Lido di Camaiore (Lucca), 9 marzo 2026 – Undici chilometri e mezzo a oltre 56 kmh di media. Se a qualcuno fosse venuto in mente di seguirlo con un vecchio cinquantino a motore, avrebbe perso. (Top) Ganna non tradisce le attese: la crono di apertura della Tirreno-Adriatico, come da copione, è sua. Il campione italiano a cronometro, specialista della categoria, si conferma un maestro nelle prove contro il tempo, specialmente quando sono così, dritte e pianeggianti come piacciono a lui. Un percorso ormai classico che anche stavolta ha visto la Versilia grande protagonista. Secondo l'olandese Arensman e terzo il tedesco Walscheid La Toscana e la corsa dei due mari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un jet sul lungomare di Lido di Camaiore. (Top) Ganna stravince il crono-prologo della Tirreno-Adriatico

