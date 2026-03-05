Pimpa alle Gallerie Estensi Una guida d’eccezione per scoprire i nostri tesori

Alla Galleria Estense di Modena, è in mostra una selezione delle opere di Pimpa, con una guida d’eccezione che aiuta i visitatori a scoprire i tesori esposti. Per il viaggio, la mascotte è stata accompagnata dall’Aquila Estense, simbolo della città, che ha portato la Pimpa fino al museo. La mostra invita il pubblico a esplorare le creazioni artistiche in un percorso dedicato.

L'Armando lo ha lasciato a casa. Per arrivare a Modena, la Pimpa si è fatta portare. sulle ali dell'Aquila Estense, solenne e sovrana. In volo sul Duomo e sulla Ghirlandina, la simpatica e amatissima cagnolina a pois, disegnata da Altan, è atterrata alle Gallerie Estensi per scoprire la storia e le perle di una delle collezioni più belle e affascinanti d'Italia. "Pimpa alle Gallerie Estensi" è il nuovo titolo della collana di Guide della Pimpa, un delizioso libro illustrato che esce proprio in questi giorni da Franco Cosimo Panini editore, in collaborazione con il Ministero della Cultura e le Gallerie dirette da Alessandra Necci.

