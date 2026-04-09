Collovati spiega | Ecco perché noi italiani non abbiamo giocatori come Yildiz

Un commento di un ex calciatore italiano ha spiegato le ragioni per cui il calcio italiano fatica a produrre talenti simili a Yildiz. La sua analisi si concentra sui processi di sviluppo e sulle strutture che influenzano la crescita dei giovani atleti nel nostro paese. Secondo lui, ci sono differenze evidenti rispetto ad altri sistemi calcistici europei, che ostacolano la formazione di giocatori con caratteristiche simili a quelle di Yildiz.

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