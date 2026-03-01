Bloccati a Dubai 200 studenti italiani Farnesina | Sono al sicuro in hotel Le famiglie | Siamo preoccupati

Circa 200 studenti italiani sono rimasti bloccati a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo. La Farnesina ha comunicato che i giovani sono al sicuro e si trovano in hotel. Le famiglie degli studenti esprimono invece preoccupazione per la situazione e attendono aggiornamenti sulle loro condizioni. La chiusura dello spazio aereo ha causato questa difficoltà ai giovani italiani presenti nella città.

Un gruppo di circa 200 studenti e studentesse è bloccato a Dubai a causa della chiusura dello spazio aereo: la Farnesina afferma che sono al sicuro, ma le famiglie si dicono preoccupate.