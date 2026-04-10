A Pescara, le abitazioni popolari della periferia sono teatro di episodi di spaccio di droga, minacce e comportamenti violenti. I residenti riferiscono di aver vissuto per anni in un contesto segnato da degrado e illegalità, con denunce che spesso non hanno portato a interventi concreti. La situazione ha generato una costante sensazione di paura tra chi abita le palazzine, aggravata da episodi di intimidazione e violenza quotidiana.

Pescara - Tra degrado diffuso, violenze e denunce ignorate, i residenti raccontano anni di convivenza forzata con spaccio, intimidazioni e illegalità nelle palazzine popolari di periferia. Un clima segnato da paura, intimidazioni e degrado costante è quello denunciato dai residenti delle palazzine popolari di via Tavo, dove da anni si susseguono episodi di illegalità e tensione sociale. A raccontarlo è Francine Diane Gillissen, residente al civico 229, che da oltre un decennio segnala una situazione divenuta, secondo il suo racconto, sempre più difficile da sostenere. Nel dettaglio, la donna riferisce di atti vandalici ripetuti, tra cui cassette postali incendiate, gomme d’auto squarciate e furti continui, anche all’interno degli spazi condominiali. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Incubo nelle case popolari: minacce, droga e paura quotidiana

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