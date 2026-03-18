Hojlund futuro Napoli | riscatto deciso da 44 milioni

Il Napoli ha deciso di riscattare Rasmus Hojlund per 44 milioni di euro, puntando a rafforzare l’attacco con l’attaccante danese. La società ha comunicato ufficialmente l’accordo per il trasferimento, che prevede il pagamento dell’importo stabilito per il giocatore. La trattativa si è conclusa con successo, e ora Hojlund diventa ufficialmente un nuovo membro della squadra azzurra.

Il Napoli pianifica il domani con una linea chiara: costruire attorno a Rasmus Hojlund il nuovo ciclo tecnico. L’attaccante danese è considerato dalla società il riferimento offensivo su cui basare le ambizioni future, sia in ambito nazionale che internazionale. La direzione è già stata tracciata e non sembra dipendere dai risultati a breve termine. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club ha individuato in Hojlund il perno del progetto: “Rasmus Hojlund sarà il centravanti del futuro del Napoli. L’uomo attorno a cui costruire la squadra che verrà”. Un’investitura chiara, che racconta la volontà di dare continuità e identità alla squadra. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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