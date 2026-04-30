A Napoli, la panchina di calcio rappresenta molto più di un semplice ruolo tecnico. Qui, le decisioni sulla guida tecnica coinvolgono aspetti che vanno oltre il campo, come il mercato, gli abbonamenti e le conversazioni tra tifosi. Recentemente, il presidente della squadra ha deciso di sostituire l’allenatore attuale, sostituito da due ex giocatori della Juventus, con nomi ancora da definire ufficialmente.

di Alessio Lento A Napoli la panchina non è mai solo una panchina. È umore, mercato, abbonamenti, discussioni al bar e promesse da mantenere. Per questo la voce che arriva da Nicolò Schira va presa per quello che è: uno scenario aperto, non una sentenza già scritta. La decisione finale, secondo l’esperto di mercato, resterebbe nelle mani di Antonio Conte, atteso a un confronto con Aurelio De Laurentiis nel mese di maggio. Solo dopo quell’incontro si dovrebbe capire se il progetto andrà avanti oppure se il Napoli comincerà davvero a lavorare su un nuovo allenatore. I due nomi per il post Conte: Sarri e Maresca. I profili sul tavolo sarebbero due, entrambi con un passato juventino, ma molto diverso: Maurizio Sarri ed Enzo Maresca.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - De Laurentiis sostituisce Conte con altri due ex juventini: i nomi sul tavolo

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