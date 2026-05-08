Cecina | Furto con spaccata alla gioielleria Oro Art | sfondano la saracinesca con un’auto rubata e fuggono il bottino VIDEO

Nella notte tra il 7 e l'8 maggio a Cecina, una gioielleria in piazza XX Settembre è stata presa di mira da ladri che hanno sfondato la saracinesca con un’auto rubata, entrando nel negozio e portando via alcuni oggetti. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso i momenti dell’incidente, mentre i malviventi sono fuggiti con il bottino. La polizia sta indagando sull’accaduto.

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Scene da film nella notte tra il 7 e l'8 maggio a Cecina dove è stato messo a segno un furto con spaccata ai danni della gioielleria Oro Art in piazza XX Settembre. Come documentato da un video pubblicato sui social, quattro persone con il volto coperto hanno usato una Fiat Panda (risultata poi.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Spaccata nella notte in argenteria: sfondano la vetrina con un furgone, ma fuggono a mani vuoteUn risveglio amaro per la storica argenteria Zanolli di via Ancona, nel quartiere Chiesanuova, finita nel mirino di una banda di ladri nella notte...