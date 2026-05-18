Furti sui treni c’è la condanna ma la pena è sospesa e scatta la scarcerazione

Un uomo di 34 anni di origine algerina è stato condannato a un anno e quattro mesi di carcere per due furti avvenuti su treni nei mesi scorsi. La sentenza prevede la sospensione della pena e la scarcerazione immediata. L’uomo era stato arrestato a metà aprile dagli agenti della polizia di Stato, che avevano identificato e fermato il sospettato dopo avergli attribuito i reati commessi a bordo di un treno presso una stazione ferroviaria.

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