Furti sui treni c’è la condanna ma la pena è sospesa e scatta la scarcerazione
Un uomo di 34 anni di origine algerina è stato condannato a un anno e quattro mesi di carcere per due furti avvenuti su treni nei mesi scorsi. La sentenza prevede la sospensione della pena e la scarcerazione immediata. L’uomo era stato arrestato a metà aprile dagli agenti della polizia di Stato, che avevano identificato e fermato il sospettato dopo avergli attribuito i reati commessi a bordo di un treno presso una stazione ferroviaria.
Un anno e quattro mesi di condanna, con pena sospesa e scarcerazione. Protagonista della vicenda è un 34enne dell’Algeria, arrestato a metà dello scorso mese di aprile dagli agenti della polizia di Stato per due furti commessi a bordo di altrettanti treni, uno alla stazione ferroviaria di Terni e. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
A Tale of Two Cities | Complete Edition 1/2 | Book 1 & 2 | For Sleep
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Beccato con la cocaina, condanna soft per giovane del borgo e pena sospesa
Fatture per operazioni inesistenti: la Cassazione conferma la condanna ma chiede esame sulla sospensione della penaLa Corte di Cassazione interviene sul caso di Carmine Moriello, nato a Caserta, pronunciando una decisione articolata: confermata la responsabilità...
Più sicurezza nelle nelle stazioni ferroviarie e sui treni: i numeri parlano chiaro. Secondo FS Security, fortemente voluta dal ministro Salvini, dall’inizio dell’anno le aggressioni al personale del Gruppo FS calano del 59,7%, e i furti in stazione del 45%. Questi i r - Facebook facebook
Furti sui treni a Roma, la dirigente Polfer: Non distraetevi, nelle vostre borse usate localizzatori gpsIl primo dirigente Maria Francesca Bruschi: Non si tratta di un fenomeno ma servono accortezze. Grazie alle telecamere possiamo prendere i ladri e recuperare le valigie in poco tempo ... roma.corriere.it
Roma, furti sui treni: i ladri puntano a quelli dell'Alta velocità. I 7 minuti per rubare tra Termini e TiburtinaIl trucco: colpire quando i passeggeri salgono e scendono. Controlli della Polfer anche nelle altre stazioni romane ... roma.corriere.it