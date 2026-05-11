Beccato con la cocaina condanna soft per giovane del borgo e pena sospesa
Un giovane residente nel borgo è stato condannato con una pena sospesa dopo essere stato trovato in possesso di cocaina. Il processo si è concluso con una sentenza di condanna lieve, senza pene detentive. La vicenda riguarda il reato di spaccio di sostanze stupefacenti e si è svolta nel tribunale locale. La condanna è stata pronunciata dopo l’udienza di giudizio, che si è conclusa con questa decisione.
Si conclude con una condanna soft il processo a carico di M.R., di Casertavecchia, accusato di spaccio di cocaina. Il giudice per le indagini preliminari Giuseppe Zullo accoglie le argomentazioni del difensore del giovane, l’avvocato Angelo Librace, e riqualifica il reato nell’ipotesi più lieve.🔗 Leggi su Casertanews.it
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